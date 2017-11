Dordogne : la police de sécurité du quotidien travaillera avec les habitants

Une concertation entre les forces de l'ordre et les élus locaux a été lancée ce jeudi pour définir la future police de sécurité du quotidien qui sera mise en place en janvier 2018. Les élus locaux et les forces de police et de gendarmerie ont deux mois.

Une grande concertation a été lancée ce jeudi entres les élus locaux, la gendarmerie et la police pour définir ce que sera la police de sécurité du quotidien d'Emmanuel Macron. Elle sera lancée en janvier dans toute la France.

D'ici là, quatre réunions auront lieu dans les quatre sous préfectures de Dordogne avec les associations, les élus et les forces de l'ordre mais les grandes lignes sont déjà dessinées.

Pas de recrutement pour cette police du quotidien

Il n'y aura pas de recrutement de nouveaux policier. C'est juste une réorganisation des forces de l'ordre. "C'est un nouveau concept", explique Laeticia Philippon, la directrice départementale de la sécurité publique de Dordogne. "Ce sera une police qui ne luttera plus contre la délinquance mais des forces de l'ordre qui rendront service à la population".

#PSQ Lancement de la concertation sur la Police de sécurité du quotidien. Cette police, c'est tt d'abord une méthode : écoute et concertation au + près du terrain et 5 priorités : une police renouvelée, respectée, sur mesure, connectée et partenarial.https://t.co/OTsBky5erQpic.twitter.com/rGC4KPG9e5 — Préfet de Dordogne (@Prefet24) November 9, 2017

Il y aura des professionnels, très connectés avec tablette numérique sur le terrain pour faciliter la paperasse et aller plus vite. Mais des habitants, des élus locaux ou encore des postiers, gardes chasse ou gardes pèche participeront au programme. Ils seront en contact permanent avec la police et la gendarmerie pour échanger des informations sur des comportements suspects.

Une police du quotidien qui existe déjà en Dordogne

Finalement, cette police de proximité existe déjà en Dordogne. Six communes dont Coursac et récemment Saint-Aster ont déjà nommé des référents qui sont en lien direct avec les forces de l'ordre depuis l'hiver 2016. Ces référents échangent des textos avec des forces de l'ordre sur ce qu'ils repèrent sur le terrain. le but de cette nouvelle police est d'ouvrir cette mission à encore plus de citoyens.