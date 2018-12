Dordogne : la Poste à Cubjac fermée pour des raisons de sécurité

Cubjac, France

Depuis plus d'un mois, il n'est plus possible d'acheter un timbre, de récupérer un colis et encore moins de retirer de l'argent ! Les habitants de Cubjac subissent la "fermeture provisoire" du bureau de poste pour des "raisons techniques" selon la direction de la Poste et la mairie de Cubjac.

À la suite d'une visite d'entretien annuelle, les équipes de la maintenance ont constaté un risque d’effondrement du plancher. La Poste a donc fait le choix de fermer le bureau postal pour _"protéger le personnel et les clients"_.

Affiche apposée sur la porte d'entrée du bureau de poste © Radio France - Macipsa Aït

Une fermeture "temporaire" et non définitive

Les cubjacois craignent la fermeture définitive de ce service public. Une pétition circule actuellement avec plus de 230 signatures pour exprimer leur colère mais le maire assure que le groupe français ne souhaite pas mettre la clé sous la porte :

Le propriétaire des murs du bureau, La Poste et la municipalité ont la volonté de maintenir la Poste à Cubjac. Ce n'est pas la fin du service public à Cubjac, ce que nous vivons en ce moment c'est une fermeture pour raison de sécurité et non pas une fermeture définitive" Pierre Simon, maire de Cubjac.

La Poste étant seulement locataire, le propriétaire des lieux a fait appel à un expert pour évaluer la dangerosité et les dégâts du plancher au bureau de poste. Après les conclusions de l'expertise, il accepte d'entreprendre les réparations nécessaires mais, pour le moment, la durée de l'indisponibilité du local reste encore inconnue.

Les clients sont orientés vers le bureau de poste les plus proches : à Trélissac pour toutes les opérations concernant le courrier et la banque et à Sarliac-sur-l'Isle pour le colis.