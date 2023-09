Dordogne : La Poste déplace de 120 mètres la boîte aux lettres de Mireille, 98 ans, sans lui demander son avis

Mireille est bien embêtée. Cette habitante de Journiac (Dordogne) ne reçoit plus de courrier dans la boîte aux lettres installée dans le muret de sa maison, en bordure de la départementale limitée à 90 km/h, qui relie Le Bugue et Périgueux. Depuis quelques mois, une nouvelle boîte a été installée pour elle et ses deux voisins à environ 120 mètres du petit lotissement, toujours le long de cette départementale.

"Je ne peux pas marcher. J'ai 98 ans et je suis handicapée à 80%"

Mireille et sa voisine Michèle assurent que personne ne leur a demandé leur avis et qu'elles n'ont été mises au courant par "La Poste" qu'après l'installation. "C'est en passant en voiture par là avec mon aide à domicile que j'ai vu une nouvelle boîte aux lettres et il y avait mon nom dessus ! Je me suis dit ça, c'est la meilleure !" se souvient Mireille. Une factrice a ensuite apporté les clés des boîtes, sans donner plus d'explication, selon Mireille et sa voisine.

Pour accéder à ces nouvelles boîtes, il faut marcher sur des cailloux, pendant 120 mètres environ le long de cette départementale. "Vous avez vu où elle se trouve ? Vous voyez que je ne peux pas marcher. J'ai 98 ans et je suis handicapée à 80%. Si je veux mon courrier, il faut que je trouve quelqu'un pour le faire et le payer. J'ai une aide à domicile, mais elle n'a déjà pas assez d'heure pour mes besoins". Pour récupérer ses lettres, Mireille peut compter de temps en temps sur Michèle, sa voisine. Mais elle aussi se plaint de cette nouvelle installation, Michèle habite à quelques dizaines de mètres de Mireille. Elle n'est pas sereine à l'idée de parcourir cette distance le long de la route.

Michèle, la voisine de Mireille, doit marcher 120 mètres pour accéder à son courrier. © Radio France - Thibault Delmarle

Les équipes de "La Poste" vont rencontrer Mireille

La Poste explique que ce changement est lié à la sécurité de la factrice. Le lotissement est situé dans le creux d'un virage d'une départementale limitée à 90 km/h où la circulation est dense. Selon "La Poste", une visite a été faite sur place le 14 mars dernier pour constater la dangerosité des lieux. C'est à la suite de ce constat que décision a été prise d'installer les trois boîtes aux lettres du lotissement à un endroit plus sécurisé pour la factrice.

La Poste assure que ce changement a été fait après concertation avec la Mairie. Ce que le maire de Journiac, Jean-Louis Teulet, réfute. Un échange entre La Poste et les habitants est prévu dans les prochains jours. "La Poste est ouverte à toute solution qui pourrait satisfaire ses clients" explique l'entreprise à France Bleu Périgord tout en rappelant que la sécurité de ses facteurs est sa priorité.