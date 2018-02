24000 Périgueux, France

Selon Météo France, une vague de froid va s'abattre cette semaine sur la Dordogne . On s'attend à des températures ressenties jusqu'à -5 degrés, ainsi qu'à de faibles chutes de neige. La préfecture de la Dordogne a donc décidé d'activer le plan grand froid. En matière d'hébergement, 100 places (hors hôtel) sont disponibles sur l'ensemble du département. Il y aura cinq places supplémentaires en hébergement d'urgence à Périgueux et deux de plus à Bergerac.

🔵 Communiqué de presse - En réponse à la vague de froid annoncée pour cette semaine par Météo France, la préfecture de la Dordogne a activé aujourd'hui le plan Grand Froid. L'ensemble des services de l'Etat est mobilisé notamment pour venir en aide aux plus fragiles. pic.twitter.com/VF5XbGU1C8 — Préfet de Dordogne (@Prefet24) February 5, 2018

A Périgueux, un service de maraude est organisé tous les jours sauf le dimanche. A Bergerac, où le service est assuré deux fois par semaine, une maraude supplémentaire est ajoutée le mercredi. Cela permet notamment de repérer les personnes en difficultés dans la rue.

Le plan #GrandFroid a été déclenché en #Dordogne. Soyez vigilants envers les plus fragiles et si vous voyez une personne en difficulté dans la rue, appelez le #115 pic.twitter.com/Z54W6sdhvz — Préfet de Dordogne (@Prefet24) February 5, 2018

Il existe également des services d'accueil et d'écoute à Périgueux : accueil et partage, accueil de jour des Pyramides et l'îlot Femmes. A Bergerac, l'accueil de jour et le bar sans alcool sont également ouverts en journée. Des associations proposent également des repas chauds, la Maison 24 ou la Bonne Soupe à Périgueux et l'accueil de jour du bergeracois.

Si vous voyez une personne en difficultés, n'hésitez pas à composer le 115 pour l'hébergement de sans-abri et le 15, le 18 ou le 112 pour les urgences vitales.