Dordogne : la proposition de passer à 110km/h sur autoroute est loin de faire l'unanimité

C'est la mesure qui fait réagir après la publication des propositions de la convention citoyenne pour la transition écologique, le passage de la vitesse sur les autoroutes de 130 km/h à 110km/h. L'objectif est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais tous les automobilistes ne sont pas prêts à lever le pied. "Prendre l’autoroute pour être à 110, ça n'a pas d'intérêt. Et si c'est pour passer à 90 dans 2 ans et 70 dans 5 ans, on sauve la planète en deux semaines. Je caricature un peu mais c'est pour dire que je suis contre" raconte un automobiliste sur l'aire du Manoire près de Périgueux.

"D'accord pour 110 km/h mais que dans le principe où les autoroutes sont gratuites"

D'autres conducteurs se disent prêts à ralentir un peu mais "que dans le principe où les autoroutes seraient gratuites, ajoute l'un d'eux. On vient de Saint-Etienne, on fait l'aller-retour, on en a déjà pour 70 € de péage".

Certains mettent en avant que la mise en place de cette proposition est loin d'être faite. "Quand on voit que quelques centimes du prix de l'essence ont mis des milliers de gilets jaunes dans la rue. J'ai peur que baisser la vitesse de 20 km/h fasse la même chose", ajoute un jeune automobiliste qui traverse la France pour passer ses vacances à Biarritz. Même s'il le rappelle rouler moins vite consomme moins et donc coûte moins cher.

