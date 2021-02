Dordogne : la SMD3 finance 50% de l'achat de composteurs

Réduire nos déchets dans les sacs noirs grâce à des composteurs. C'est ce que propose le Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne. Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, le SMD3 aide financièrement à l'achat de composteurs. Il prend en charge 50 % du prix dans les secteurs du Grand Périgueux, de Bergerac, de Montpon-Mussidan, de Belvès et de Ribérac.

35 % des déchets pourraient être compostés

Deux volumes sont proposés. Le premier de 300 L est donc à 17,20 € et le second de 600 L coûté avec la réduction 29,15 €. Pour en réserver, il faut se rendre sur le site du SMD3. Selon le syndicat mixte, 35 % des déchets jetés dans les poubelles noires par les Périgourdins pourraient être compostables.

