Dordogne : la SPA de Bergerac appelle au secours face à la vague d'abandons d'animaux

Quatre chiens dans un box pour trois. Derrière les grilles du chenil de la SPA de Bergerac, l'espace vient à manquer. L'association recueille en ce moment de nombreux animaux abandonnés et peine à les faire adopter. Si on ajoute à cela la hausse du prix de l'alimentation animale et la multiplication des frais vétérinaire, la SPA ne s'en sort plus. Elle lance un appel aux dons.

"On n'a plus de place où installer les chiens", soupire Mélanie Lefebvre, la vice-présidente de l'association à Bergerac. Augmenter le nombre d'animaux par box crée des tensions, voire des bagarres. Mais celle qui ne peut pas imaginer refuser de prendre en charge des animaux précise : "En temps normal, on a une capacité d'accueil de 80 chiens. Aujourd'hui on en a 117".

27 000 euros de frais vétérinaire

De l'autre côté du chenil, l'espace réservé aux chiens malades est rempli. "On a de plus en plus d'animaux qui arrivent en mauvais état. Peut être que les propriétaires n'ont plus d'argent pour les soigner", décrit Mélanie qui pointe la baisse de pouvoir d'achat. Même chose du côté des chats, qui sont près de 200 et dont certains souffrent en ce moment du coryza et du coronavirus. Devant la chatterie où est isolé une vingtaine de congénères, la vice-présidente ajoute : "On leur donne des cachets, du shampoing supplémentaire et des croquettes spéciales".

Au mois de juin, l'association a payé 27 000 euros de frais vétérinaire. Dans son bureau, la trésorière Martine Willaume ouvre ses dossiers. Depuis le début de l'année, ces frais s'élèvent à plus de 140 000 euros. "Ca devient très critique, on est bien jusqu'à début septembre mais ensuite je ne sais pas comment on va faire, ça m'inquiète", souffle-t-elle. Au total, elle estime une hausse des coûts de 20 à 25%.

Un appel aux dons

La SPA de Bergerac a donc lancé un appel aux dons aux particuliers et aux entreprises qui voudraient aider l'association. Pour l'instant, elle a récolté 3500 euros. Les dons peuvent se faire sur le site internet ou en venant directement au refuge. Les dons matériels sont aussi les bienvenus : couvertures, serviettes, croquettes, pâtés ou litières par exemple.

La situation est d'autant plus délicate l'été, la période où le nombre d'abandons est le plus élevé.