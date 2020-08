Dordogne : la version courte du Festival du Périgord Noir commence

La durée du Festival du Périgord Noir est donc raccourcie cette année pour cause de Coronavirus. De nombreux concerts sont reportés à 2021 mais les organisateurs voulaient absolument maintenir une programmation. Le choix a été fait de l'étaler sur cinq jours, en respectant au maximum les mesures sanitaires du moment.

" C'est une libération d'être ici" - Cécile, violoncelliste

Ce jeudi le coup d'envoi est donné avec l'ensemble Diderot dans le joyaux de l'abbaye de Saint Amand de Coly. Il interprétera à 21 heures les quatre saisons de Giovanni Antonio Guido avec Johanes Pramsohler comme premier violon. "Je suis tellement heureux d'être là, dit il, j'avais peur de ne pas pouvoir venir." Tous les artistes sont soulagés d'être en Périgord Noir malgré des conditions particulières cette année. Le confinement a paru bien long... " C'est une libération de pouvoir jouer ensemble et devant le public, explique Cécile qui est violoncelliste, on a beaucoup joué seul pendant le confinement et nous étions en train de perdre l'objectif et la motivation".

l'abbaye de Saint Amand de Coly © Radio France - Xavier Dalmont

Une soirée Jazz Manouche très attendue à Lascaux

Le moment fort du weekend sera la soirée Jazz Manouche prévue ce samedi à Lascaux 4. Les Gypsy Jazz Sessions ont concocté un menu exceptionnel autour du swing gitan. Avec des musiciens de renom comme le violoniste Baiju Bhatt ou Brad Brose et Dario Napoli à la guitare.

Il reste des places pour cette soirée prévue ce samedi à 21h à Lascaux 4. (Téléphone au 05 53 51 61 61)