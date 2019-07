Dordogne : la ville de Périgueux installe des brumisateurs pour lutter contre la chaleur

La ville de Périgueux a installé mercredi 3 juin quatre brumisateurs sur les boulevards dans le centre ville. Une initiative saluée par de nombreux touristes et Périgourdins.

Périgueux, France

Avec un thermomètre qui affiche 33° à l'ombre, les quatre brumisateurs fixes installés mercredi 3 juillet dans le centre-ville de Périgueux connaissent un joli succès! Nombreux sont les passants à s'y arrêter quelques secondes pour une pause fraîcheur. A l'image de Gaël, touriste venu du Pas-de-Calais. "Je viens de la gare, je suis descendu du train, je suis arrivé ici et j'avais super chaud témoigne-t-il. J'ai vu çà et du coup j'ai pris un petit brin de fraîcheur, ça fait du bien!"

Les appareils ont été installés sur les boulevards, entre la place André Maurois et la rue de la République © Radio France - Emmanuel Claverie

Une initiative appréciée

C'est super ! commente pour sa part Nadine, venue des Côtes d'Armor passer ses vacances en Périgord. "En plus, ça ne gaspille pas trop d'eau. Car dans les fontaines, les gens gaspillent beaucoup d'eau, mais là c'est vraiment bien". Les Périgourdins ne sont pas en reste. "C'est très agréable et c'est une bonne idée! estime Martine, venue faire ses courses. Tout le monde va pouvoir en profiter; les touristes vont être contents, et avant la Félibrée c'est une très bonne idée!" L'achat des appareils a coûté à la ville de Périgueux 12.000 euros. Au vu du succès, le maire Antoine Audi n'exclut pas d'en installer d'autres.