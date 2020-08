Dordogne : la ville de Terrasson-Lavilledieu rend le masque obligatoire sur son marché

Une nouvelle commune rend le masque obligatoire sur son marché. Il s'agit de Terrasson-Lavilledieu. La préfecture vient de prendre un arrêté à la demande de la mairie.

À partir de ce jeudi 27 août, le port du masque est obligatoire pour déambuler entre les étales pour toutes personnes âgées de plus de 11 ans et ce de 6h à 12h30. Ça concerne les places de la Vergne, de la Libération, Pont vieux, avenue Charles de Gaulle (entre les deux ponts), Quai du 14 juillet, Rue Jean Rouby (au droit de la salle des fêtes) et Place des Martyrs.

Cette mesure sera à observer jusqu'au 24 septembre 2020.