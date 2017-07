Dordogne : Lascaux 4 renforce sa sécurité contre le risque terroriste

Le centre international d'art pariétal de Montignac a obtenu le Label "Securi-site". C'est le premier site touristique de Dordogne a signer cette convention mise en place par le ministère de l'Intérieur.

Fouille systématique des sacs, plus de caméras de surveillance et d'exercices "attentat" ... Lascaux 4 joue plus que jamais la carte de la sécurité. Ce mardi 25 juillet elle a signé le label "Sécuri-site". Une convention qui engage le site à renforcer ses moyens de sécurité.

Cet été, huit militaires de l'opération Sentinelle sont venus spécialement en renfort pour assurer la sécurité des 3.500 touristes qui poussent chaque jour la porte du centre international d'art pariétal de Montignac.

Merci aux militaires de l'opération Sentinelle de rendre notre été en #Dordogne encore plus sûr. Bel été à tous ! pic.twitter.com/jbWKFQ5qiB — Préfet de Dordogne (@Prefet24) July 25, 2017

"Il est important de rassurer les visiteurs mais aussi les 120 personnes qui travaillent sur le site. Il y a beaucoup de touristes, étrangers notamment, qui sont très rassurés par ces nouvelles mesures de sécurité." André Barbé, directeur général de la Semitour Périgord.

L'aéroport de Bergerac ainsi que d'autres lieux touristiques de Dordogne devraient obtenir prochainement le label.