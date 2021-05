Dordogne : Lascaux 4 se prépare à accueillir les visiteurs le 19 mai

Le site de Lascaux 4 rouvre au public le mercredi 19 mai comme l'ensemble des sites de la Semitour en Dordogne. 25 visites guidées sont prévues chaque jour et les réservations sont d'ores et déjà possibles sur internet.

Une vingtaine de personnes s'affairent dans l'immense bâtiment de Lascaux 4 à Montignac avant la réouverture prévue le mercredi 19 mai. Il ne reste que quelques jours pour redémarrer l'un des sites emblématiques de la Dordogne. Dans l'espace boutique, il s'agit de garnir les rayons, d'apposer du scotch noir pour réaliser le marquage au sol du sens de circulation. Il y a aussi un peu de poussière à enlever sur certaines étagères car Lascaux IV est resté fermé six mois au public.

Benoît Felizat appartient à l'équipe technique, pendant cette période, avec son collègue ils se relayaient une semaine sur deux pour vérifier l'état du bâtiment et des installations : "C'était étrange de se retrouver dans un bâtiment vide, noir, sans équipe, sans visiteurs et très silencieux. C'est un bâtiment qui est fait pour vivre, c'est bien de revoir tout le monde, de revoir de la lumière et de le voir s'animer à nouveau".

Déjà des réservations pour la réouverture

Six mois sans visiteurs présents physiquement dans le bâtiment de Lascaux 4. Il y a bien eu les visites virtuelles, environ deux chaque semaine, qui ont permis par exemple à des classes de Dallas aux Etats-Unis ou d'Espagne de découvrir les facs-similés de la grotte de Lascaux, la vraie étant fermée au public depuis 1963. Ces visites virtuelles vont continuer après la réouverture pour permettre à la clientèle internationale de découvrir le site. Pour la réouverture, il y a déjà des réservations enregistrées sur internet notamment pour le weekend de Pentecôte mais elles viennent uniquement de visiteurs français. "L'an dernier, 85% des réservations ont été réalisées en ligne", explique Laurent Corbel, directeur adjoint de la Semitour.

Pendant six mois, des visites virtuelles avec un guide ont été organisées à Lascaux 4. © Radio France - Charlotte Jousserand

25 visites prévues chaque jour

Avant de rouvrir, les équipes de Lascaux 4 testent la scénographie, les éclairages de la grotte et les audio-guides. Les parois de la grotte sont également examinées par les équipes qui ont créées les facs-similés.

Les visites reprennent bien le 19 mai sur place mais uniquement avec un guide et des groupes jusqu'à une trentaine de personnes. Pour le mois de mai et le mois de juin, il y a aura 25 visites guidées d'environ 1h30 par jour décrit Franck Doucet, le directeur de Lascaux 4, pour accueillir entre 500 et 600 visiteurs, soit six fois moins qu'en période "normale" où ce sont près de 3.000 personnes par jour qui déambulent dans Lascaux 4.

Des recrutements saisonniers en attente

Les visiteurs auront accès à la grotte mais aussi à l'atelier où sont reproduits des panneaux emblématiques de la grotte comme le puits. Entre six et sept guides seront présents chaque jour de la semaine. Pour le moment, difficile d'imaginer la suite et d'envisager des recrutements, explique Franck Doucet, on y va progressivement et cela peut évoluer en fonction des nouvelles règles sanitaires et nous sommes prêts à nous adapter".

Lascaux 4 va rouvrir en pleine saison mais probablement sans les groupes scolaires au mois de mai et juin et sans les groupes d'adultes de septembre. Ces catégories de visiteurs qui sont pour le moment absentes explique Laurent Corbel, directeur adjoint de la Semitour, "on s'oriente plus vers des visites individuelles et familiales même si bien évidemment les groupes sont les bienvenus".