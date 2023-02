Dordogne: le BBD va pouvoir compter sur le soutien de ses supporters en finale de la Leaders Cup de basket

Ils sont impatients d'y être! Près de 300 supporters du Boulazac Basket Dordogne effectueront ce dimanche 19 février 2023 le déplacement à Saint-Chamond dans la Loire, pour aller assister à la finale de la Leaders Cup de PRO B de basket, face à l'Étoile d'Angers Basket. Quatre cars, spécialement affrétés par le club, vont acheminer 260 d'entre eux, les autres ont prévu de se rendre sur place par leur propres moyens.

Supportrice jusqu’au bout des ongles, Chloé, du club des Gouyats, l’un des clubs de supporters du Boulazac Basket Dordogne © Radio France - Emmanuel Claverie

Chloé, du club de supporters des Gouyats s'est même peint les ongles aux couleurs du club pour l'occasion. "Je suis prête pour la finale" se réjouit la Périgourdine de 25 ans. "Gagner la finale de la Leaders Cup permettrait au club de remporter un trophée, le premier de son histoire professionnelle" espère-t-elle.

Jean-Jacques, 63 ans et Benjamin son fils de 32 ans seront également du voyage. "On a déjà été en finale (En 2016 face à Bourg-en-Bresse NDLR), se souvient le père de famille, mais on n'a jamais décroché la victoire, ce serait bien d'accrocher la bannière de la Leaders Cup au Palio". "Cette équipe le mérite ajoute son fils, elle a fait un très bon début de saison. Il y a une belle harmonie cette année dans l'équipe et avec le public. Cela me ferait vraiment plaisir que ce soit cette équipe-là qui remporte le premier trophée".

Des représentants des Gouyats, l’un des clubs de supporters du Boulazac Basket Dordogne © Radio France - Emmanuel Claverie

"Ce serait génial, ils le méritent" surenchérit Cécile, la trésorière des requins, dont 57 supporters feront le déplacement. Tout comme le coach, la commune, le département; et puis cela ferait enfin un titre. Nous avons connu trois finales entre les playoffs, la coupe de France et la précédente finale de Leaders Cup en 2016 se souvient celle qui supporte le club depuis une quinzaine d'années maintenant. "A chaque fois c'est passé de peu, on a joué de malchance, donc on ne peut que leur souhaiter cette victoire!"

"Ce ne sera pas simple" mettent en garde de leur côté Denis et Dany Lamboley, un couple de retraité qui suit tous les déplacements du Boulazac Basket Dordogne, le plus souvent avec son camping-car. Lorsqu'on parle des joueurs d'Angers, il faut enlever l'apostrophe plaisante Denis, c'est une équipe danger! C'est très fort, ça va vite, ça court partout, détaille le supporter, encore marqué par la lourde défaite encaissée par les Boulazacois, lors de leur déplacement dans le Maine-et-Loire en championnat. "J'espère simplement qu'on leur a fait croire qu'ils pouvaient gagner la Leaders Cup, mais on verra bien! "

La finale de la Leaders Cup entre Boulazac et Angers est à vivre en direct sur France Bleu Périgord à partir de 15h30 ce dimanche 19 février. L'émission animée par Francis Lacour et Teddy Guitton débute à 15h30. Xavier Dalmont assurera le commentaire du match en direct depuis l'aréna de Saint-Chamond.