L'aquarium du Bugue irrite les oreilles des habitants du quartier. Les poissons n'y sont pour rien. Ces riverains ont dans leur viseur le "Big Bird", cette grande tour métallique de 16 mètres de haut. Un parcours à obstacles dans les airs installé sur le site depuis le mois de mai 2017. Dès le mois d’août, les riverains ont commencé à se plaindre de nuisances sonores. En novembre, ils ont écrit au gérant et avant le démarrage de la haute saison, ils demandent à la direction d'agir.

"On entend des bing, bang, boum toute la journée" - Guy, un riverain

A 79 ans, Gérard Faugère aimerait profiter de son jardin pendant l'été, mais depuis l'arrivée de cette nouvelle attraction, à moins de 100 mètres de sa maison, il assure que ce n'est plus possible. "On entend un bruit de ferraille, de glissement de galet sur des rails, de descente d'escalier métallique, c'est très désagréable de ne plus pouvoir vivre en paix dans notre jardin." Un peu plus haut, à 150 mètres à vol d'oiseau de l'aquarium, Guy se plaint aussi du bruit. "On entend des bing, bang, boum, toute la journée et il y a un haut-parleur qui dit toujours la même chose, c'est fatiguant."

Cette longe en métal dans le rail de sécurité provoque des nuisances sonores. © Radio France - Benjamin Fontaine

Une trentaine d'habitants du quartier ont signé une pétition transmise au maire de la commune. Une lettre a été envoyée à la direction. Fabrice Durand-Allizé, le gérant du site a pris des mesures pour réduire le bruit des hauts-parleurs de l'animation mais pour les longes du rail de sécurité, pour le moment il ne peut rien faire. "J'ai contacté à plusieurs reprises le constructeur européen de l'attraction, qui réfléchit à un moyen d’atténuer ces bruits mais cela prend du temps et il faut respecter certaines normes. Ça ne se fait pas comme ça."

Un projet d'élévation du site

Le directeur de l'aquarium demande de la patience car il a aussi pour projet d'ajouter à sa tour un module de six mètres de haut et un toit, qui, selon lui, va atténuer les bruits. "Sans trop en dévoiler, avec ce nouvel étage, il n'y aura plus de descente par les escaliers, donc les nuisances seront considérablement réduites. Nous voulons montrer notre bonne volonté. Nous sommes fiers de travailler ici et nous voulons rendre les clients heureux mais nous voulons aussi que les riverains n'aient rien à nous reprocher."

Sauf que cette fois, il pourrait trouver Jean Montoriol, le maire de la commune en travers de son chemin. "Je ne vois pas comment on pourrait élever cette tour à 22 mètres de haut alors que nous sommes en train de faire labelliser la vallée de la Vézère et que nous allons construire une voie verte. _Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir direct pour empêcher cette construction_," confie le maire. En revanche, Jean Montoriol s'engage à faire tout son possible pour faire cesser les nuisances sonores avant l'été.