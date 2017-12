Plus que quelques heures pour profiter du marché de Noël de Sarlat. Il va fermer ses portes ce dimanche 31 décembre à 20h. Les 55 chalets en bois sont installés depuis plus de trois semaines sur la place de la Grande Rigaudie. Gourmandises, produits du terroir, bijoux, objets de décoration et vêtements il y avait encore du choix cette année. Périgourdins, touristes et commerçants semblent y avoir trouvé leur compte.

Sourire au lèvre et les bras chargés de sacs en papier kraft, Monique et Michel, deux Charentais foulent le tapis rouge du marché, heureux d'avoir trouvé quelques cadeaux pour leurs proches. "J'ai trouvé des figues au foie gras, des chaussettes pour ma fille et un sac avec des chouettes en tissu dessus pour une amie. A dix euros le sac c'est une affaire !", se réjouit Monique venue en Dordogne pour fêter la nouvelle année.

Un chiffre d'affaires en hausse

Pour son dernier week-end, le marché fait le plein. _"Ça fait du bien !"dit Véronique. Depuis trois ans elle vient ici vendre ses bijoux et minéraux. L'an dernier son chiffre d'affaire a baissé de 25%. La peur des attentats avait fuir les touristes. "Si je me base sur ma propre expérience les clients sont revenus en nombre et la fréquentation est la même qu'il y a trois ans !" Quelques cabanes plus loin, Monique Mandé espère écouler quelques-unes de ses fées et champignons en argile. A la fermeture du marché, elle restera sur une note positive à la fermeture du marché, même s'il y a quand même eu un hic. "Les vacances scolaires sont arrivées trop tard. Les touristes sont arrivés, ils avaient quasiment tous fait leurs achats de Noël, du coup ça ne nous a pas aidé pour le commerce."_

Cette année le marché était à l'heure anglaise, mais les clients sont venus d'un peu partout en France et même d'Europe. "J'ai vu des espagnols, des belges qu'on ne voit pas au quotidien," explique Lionel Petit, apiculteur au Coux-et-Bigaroque. _"Le marché permet aussi de voir des clients qui achètent nos produits dans les marchés de producteurs mais qu'on ne croise pas. C'est aussi un moyen de nouer de nouveaux contacts." _Pour l'année prochaine, les commerçants vont faire un vœu : un temps plus ensoleillé...moins british en tout cas !