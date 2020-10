Dordogne : le boom du tatouage après le déconfienment

L’engouement pour le tatouage ne se dément pas. Tout ce week-end se tient au parc des expositions près de Périgueux la 4e édition du Salon du tatouage. Une soixantaine d'artistes venus de toute la France sont réunis pour l'occasion et durant ces deux jours, ils vont multiplier les créations. Depuis le déconfinement, la profession connait une hausse de la demande. "Ceux que l'on n’avait pas pu tatouer durant le confinement, on les a revus après. Plus les nouvelles demandes, on a beaucoup de boulot", reconnait Mimi qui tient un salon à Aurillac.

"Plus de commandes pour de gros tatouages"

Elle constate également que les demandes ont évolué. "On a plus de commandes pour de gros tatouages. Les gens ont eu le temps de réfléchir. Ils ont cherché aussi les artistes sur internet. Et les petites pièces d'avant le confinement se sont transformées en grosses pièces", ajoute-t-elle.

La profession a aussi dû s'adapter à un nouveau protocole sanitaire. "Mais on était déjà prêt, rappelle Marie qui travaille à Bourges. On se lave les mains, désinfecte le poste, tout est jetable, stérile, et on porte le masque. C'est presque le milieu hospitalier, donc c'est rassurant pour les clients."

La 4e édition du Salon du Tatouage doit se poursuivre jusqu'à ce dimanche soir. Des spectacles de contorsionnistes, de pole danse, de show avec le feu sont également prévus.