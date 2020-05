Dordogne : le Boulazac Basket Dordogne se sépare de son capitaine Jérôme Sanchez

Il restait un an de contrat à Jérôme Sanchez au Boulazac Basket Dordogne.

Le divorce est prononcé entre le Boulazac Basket Dordogne et le capitaine Jérôme Sanchez. Des discussions étaient en cours entre le club, le joueur et son agent. Selon le club, ils ne sont pas arrivés à trouver un accord.

Le club a activé la clause libératoire

Jérôme Sanchez explique que le club lui a demandé de baisser son salaire à cause de l'épidémie de coronavirus ce que le joueur a accepté. En contrepartie, il a demandé la prolongation d'un an de son contrat. Une demande à laquelle le club n'aurait jamais répondue explique le capitaine du BBD. Le Boulazac Basket Dordogne a activé la clause libératoire et se sépare donc de ce joueur emblématique.

Cinq saisons dont trois en Jeep Elite

Sous le maillot du BBD, Jérôme Sanchez a disputé près de 160 matchs. Il a joué avec le club, deux saisons en PRO B et trois en Jeep Elite. Ses stastitiques sont de 6,4 points marqués, 3,2 rebords et 1,8 passes décisives.