Le gros bourg de Sarliac sur l'Isle, environ 1 000 habitants, à l'est de Périgueux en Dordogne, se prépare à l'arrivée du président Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat devrait venir - même si l'Elysée ne confirme pas officiellement - inaugurer une maison des services publics jeudi 19 juillet

La nouvelle maison des services au public et des associations de Sarliac sur l'Isle

Sarliac-sur-l'Isle, France

Le président Emmanuel Macron est attendu en Dordogne mercredi 18 et jeudi 19 juillet. Le chef de l'Etat doit passer par Marsac, Périgueux, Boulazac et sans doute par Sarliac sur l'Isle. Même si l'Elysée ne confirme pas officiellement pour l'instant cette étape.

Il devrait donc venir à Sarliac pour parler service public en zone rurale. Car à Sarliac sur l'Isle, Emmanuel Macron devrait inaugurer et visiter la nouvelle maison des services publics et des associations.

Une maison située à quelques centaines de mètres de la place de la mairie qui a coûté près de 680 000 euros au total, dont environ 200 000 financés par la commune. Une grande bâtisse en bois avec de larges baies vitrées. Plus de 300 mètres carrés de surface.

C'est ici qu'Emmanuel Macron viendra en tout cas parler ruralité et service public. Car cette maison regroupera au même endroit la poste, le médecin généraliste, qui a choisi d'y réimplanter son cabinet.

Les associations y seront aussi logées explique le maire Alain Buffière :

"Il s'agit de regrouper dans ce lieu les services que nous avions sur la commune, les améliorer. Nous sommes une petite commune rurale, mais nous avons 15 associations et nous avons un besoin de salles très important" dit Alain Buffière

La maison accueillera aussi une salle informatique avec des PC et une animatrice qui aidera les plus anciens du village à effectuer leurs démarches en ligne.

Salle équipée d'ordinateurs

Emmanuel Macron très attaché au développement du numérique y a-t-il vu un exemple à mettre en valeur ? En tout cas le maire est très heureux de cette visite présidentielle. "Bien sûr je le perçois comme un honneur, le message était sur les maisons de services au public et nous avons une réalisation qui correspond à ce message" explique le maire.

Le bourg de Sarliac sur l'Isle attend Emmanuel Macron © Radio France - Antoine Balandra

La maison se veut enfin un exemple en terme d'écologie, elle sera basse consommation avec une chaudière granulés bois et des panneaux solaires sur le toit. Elle sera également totalement accessible aux handicapés.

Dans la commune en tout cas la probable visite présidentielle fait beaucoup parler. Le boucher, Jean-Louis, aurait préféré l'éviter. "On a déjà perdu beaucoup de journées d'activité avec les coupures de courant liées aux orages, alors être bloqués par la visite de Macron, c'est encore une journée d'activité de perdue" dit-il.

En revanche, au bar restaurant, derrière l'église, c'est l'enthousiasme. Françoise et Christiane sont très heureuses : "en plus de 60 ans ici, je n'ai jamais vu un président" dit Françoise. "Si le président veut manger chez nous, on lui préparerait des plats à base de truffe" sourit Christiane.