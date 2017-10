Dordogne : Le canicross de Saint-Astier, une course qui a du chien

Ce week-end, Saint-Astier a organisé son 3ème grand canicross. Plus de 150 participants ont fait du VTT, de la trottinette ou encore de la course accompagnés de leurs amis à quatre pattes.

Ils ont fait parfois plusieurs centaines de kilomètres pour venir participer au canicross périgourdin. Avec leur vélo, leur trottinette ou simplement équipé de leurs chaussures de course, le principe est le même, rester accroché à son chien grâce à une sangle et faire la course ensemble.

Ce dimanche, ils étaient plus de 150 participants de tous âges à avoir concourus avec leurs amis à quatre pattes. Un cross à travers la forêt de Dordogne pour les amoureux des animaux.

Un sport d'équipe

Pour les adeptes du canicross, c'est avant tout un sport d'équipe. "Le chien m'aide et je l'aide, on se soutient. On est un vrai binome, on donne tout à deux" explique François 31 ans, arrivé premier du canicross cette année avec sa chienne Luna.

Chaque coureur est accroché à son chien grâce à un harnais © Radio France - Manon Derdevet

Un sport réservé aux amoureux des chiens qui est également accessible aux enfants. Layne a 15 ans et elle fait du canicross avec son papa depuis 4 ans. Pour cette famille aveyronnaise, courir avec son chien est une passion collective. Chacun a son chien et court avec. "Le canicross apprend le dépassement de soi et le respect envers les animaux" explique son père, Alain 55 ans.

Père et fille, le canicross est aussi un sport à faire en famille © Radio France - Manon Derdevet

Prochaine étape pour les favoris de la course périgourdine, aller jusqu'au championnat européen en décembre. Et même plus haut car c'est un français, Antony Le Moigne, qui a été plusieurs fois champion du monde en 2013 et en 2015.