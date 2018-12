Dordogne : le carburant commence-t-il à manquer dans les stations ?

Par Benjamin Fontaine, France Bleu Périgord

Quelques dépôts pétroliers sont bloqués par des "gilets jaunes" en France. Conséquence, de plus en plus de stations-services du pays sont en rupture de carburant. Souvent à cause d'une surconsommation des automobilistes. En Dordogne, aucun souci majeur n'est à signaler.