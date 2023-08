Dordogne : le casse tête de certains vacanciers pour jeter leurs poubelles

Le 1ᵉʳ janvier dernier, le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne) a généralisé la redevance incitative pour les ordures ménagères dans une partie du département (excepté Périgord Noir, Nontronnais et l'agglomération bergeracoise). Pour les locaux, pas de problème : ils jettent les ordures ménagères à l'aide de la carte qui ouvre la benne lorsqu'on s'est acquitté de la redevance. Pour les camping-caristes ou vacanciers de passage dans la région, déposer ses ordures ménagères s'avère plus compliqué.

Où trouver la carte ?

À l'aire de camping de Trémolat, les poubelles enterrées sont situées juste à côté. Mais Alain, camping cariste originaire des Côtes-d'Armor, ne peut pas les utiliser depuis huit jours. "Comme on n'habite pas dans le coin, on n'a pas de carte. On ne peut pas accéder aux poubelles. C'est bien dommage. On est obligé de reprendre nos poubelles et de les mettre un peu plus loin." Sans carte, il stocke ses déchets dans la soute de son camping-car.

Une carte existe pourtant pour les vacanciers et les gens de passage, mais peu sont au courant. Elle est disponible à l'achat dans une vingtaine de points de vente comme des bureaux de tabacs ou des offices du tourisme (la liste est sur le site du SMD3) . Le prix : 5,22€ pour une seule ouverture.

Mais les vacanciers ne le savent pas et se tournent vers la mairie. Le maire de Trémolat, Eric Chassagne est sans solution. "Il y en a qui viennent en mairie pour connaître le fonctionnement. Mais on n'a pas la solution. On n'a pas de carte à distribuer pour ces occasions. Il y a des dépôts qui s'accumulent autour des conteneurs et qui rapidement rendent les conteneurs inaccessibles. C'est assez désagréable d'offrir cette vision de la commune." Le maire a pris une délibération avec le conseil municipal pour manifester son mécontentement.

Une application en phase test

De son côté, le syndicat des déchets indique qu'il développe, en plus de la carte, une application mobile. Bernard Triffe, cinquième vice-président du SMD3 explique comment elle fonctionne : "Il y a une application (nommée SMD3) que l'on peut télécharger sur les bornes parce qu'il y a un QR code. Elle permet l'ouverture des conteneurs à ordures ménagères et les paiements directement en ligne. C'est une application qui est en phase test, c'est pourquoi les 10 premiers passages avec cette application sont offerts."

Mais cette application n'est pas encore opérationnelle partout : à Trémolat, aucun QR code n'est affiché sur les poubelles.