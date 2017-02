Dordogne : le centre municipal de santé de Bergerac a ouvert ses portes

Il y avait foule ce mercredi matin en plein centre ville de Bergerac au centre municipal de santé créé par la ville. Les trois médecins salariés par la commune ont commencé à assurer leurs consultations. Il faut dire qu'il ne restait plus que 20 généralistes pour... 30 000 habitants !

Ca y est... Les premières consultations ont eu lieu dans le centre municipal de santé de Bergerac ce mercredi. Les trois médecins salariés par la mairie ont assuré leurs toutes premières consultations dans ce centre créé par la ville et installé dans l'espace Bellegarde en plein centre ville.

Un centre de santé avec donc trois médecins payés par la commune et deux secrétaires.

Il faut dire que la situation devenait très compliquée pour les habitants de Bergerac. Avec seulement 20 médecins généralistes pour 30 mille habitants sans compter les habitants des communes alentours. C'est ce que l'on appelle une zone de tension.

L'entrée du centre municipal de santé de Bergerac © Radio France - Antoine Balandra

Il y a 10 mois la mairie a donc pris la décision d'ouvrir ce centre municipal de santé dans des locaux qui lui appartiennent et de lancer des petites annonces dans la presse locale et sur internet pour trouver des médecins. Trois médecins ont finalement répondu à l'appel : un roumain, une espagnole et un jeune diplômé de la faculté de Bordeaux. Cette décision était devenue incontournable explique le maire de Bergerac Daniel Garrigu car il en allait de l'attractivité de la ville et il s'agissait aussi d'une question de santé publique

"Nous avons choisi la solution du centre de santé municipal comme dans d'autres communes moyennes, il y avait urgence" dit Daniel Garrigue

Trois médecins ont donc répondu à l'annonce déposée sur internet et dans les journaux par la mairie. Un Roumain, une Espagnole, et un jeune diplômé de l'université de Bordeaux. Tous expliquent avoir été séduits par l'idée d'être salariés. Et par la qualité de vie dans cette ville moyenne qu'est Bergerac.

"Je vois que l'attente est importante. Mais j'espère y répondre le mieux possible, et rester ici longtemps" explique le docteur Benoît Hartog

Des habitants qui ont un besoin très urgent de médecins

En tout cas ce centre de santé semblait répondre à une immense attente. La salle d'attente était pleine dès le premier matin d'ouverture. Les rendez-vous déjà pleins pour la journée. Et plus de 1600 habitants de Bergerac s'étaient déjà faits connaître à la mairie parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver de médecin après le départ de leur praticien à la retraite ou sa disparition soudaine.

"J'ai cherché un médecin pendant un an après le départ de mon médecin à la retraite" explique Amandine, une habitante de Lunas tout près de Bergerac. "Alors quand j'ai vu l'existence de ce centre, j'ai appelé tout de suite" explique la jeune femme.

Le centre de santé de Bergerac devrait tourner avec un budget annuel d'environ 440 mille euros... A noter que 3 ou 4 médecin généralistes libéraux devraient s'installer dans la ville d'ici la fin de l'année 2017.

* Adresse du centre de santé: Place Bellegarde à Bergerac. Numéro : 05.53.61.01.59. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 8h30 à 12h30.