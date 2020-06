Dordogne : le centre-ville de Sarlat piétonnier du 15 juin au 15 septembre

A compter du lundi 15 juin et jusqu'au mardi 15 septembre, le centre historique de Sarlat sera piétonnier. Habituellement mise en place en juillet et en août, la zone piétonne est rallongée d'un mois à la demande des commerçants.

Le centre-ville historique de Sarlat sera piétonnier un mois de plus cet été. Suite au différentes réunions de concertation organisées à la mairie avec les commerçants, la ville a décidé de rallonger d'un mois la zone piétonne habituellement mise en place en juillet et en août, avec 15 jours supplémentaires en juin, et 15 en septembre.

La traverse de Sarlat en Périgord Noir © Radio France - Emmanuel Claverie

Du 15 juin au 15 septembre

Instaurée à compter du 15 juin, la zone est délimitée par les boulevards Eugène Leroy et Voltaire, la rue Jean-Joseph Escande, les boulevards Henri Arlet et Nessmann.

Du 15 au 30 juin 2020 et du 1er au 15 septembre 2020, la zone piétonne est instaurée du lundi au vendredi de 12h à 6h le lendemain matin, toute la journée le samedi en raison du marché, le dimanche de 13h au lendemain 6h.

Du 1er juillet au 31 août, la zone piétonne est instaurée du lundi au vendredi de 11h à 6h le lendemain matin, toute la journée le samedi en raison du marché, le dimanche de 13h au lendemain 6h.

La mairie précise que la limitation de la circulation automobile en secteur sauvegardé est une première mesure et doit permettre de renforcer l’effet de vitrine valorisant la cité et favoriser la circulation des piétons à Sarlat en toute confiance.

Le stationnement lui, reste gratuit sur l’ensemble de la ville jusqu’au 1er juillet.