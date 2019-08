Dordogne : le château d'Excideuil prend les couleurs du Hoop Festival le 9 et le 10 août

Le château d'Excideuil accueille pour la 4e année, le Hoop Festival le vendredi 9 et le samedi 10 août. Au programme : concerts, spectacles, animations pour petits et grands et ateliers participatifs.

Excideuil, France

Le Hoop Festival s'installe pour une quatrième fois dans le château d'Excideuil le samedi 9 et le dimanche 10 août. Les organisateurs de ce festival culturel et artistique s'adressent en premier lieu aux jeunes périgourdins avec des concerts de musique électronique ou de DUB mais il y a également des concerts, des animations et des ateliers participatifs à destination des enfants et des familles.

L'entrée est de 12 euros pour une journée, 20 euros pour les deux jours. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Le Festival commence à 16 heures chaque jour et se termine tard ou plutôt tôt le lendemain, à 4 heures du matin.

Musique, performances et développement durable

Le Hoop Festival s'engage également pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement pendant les deux jours du festival. Les organisateurs souhaitent économiser l'eau potable avec l'utilisation de toilettes sèches. Pour lutter contre la pollution plastique, des verres réutilisables Ecocup sont distribués aux festivaliers.

Des ateliers de sensibilisations sur l'environnement sont également proposées avec notamment les Eau'Lympiades, un atelier sur l'eau pour les 7-11 ans le samedi après-midi entre 16 heures et 19 heures.

Le programme en détail du festival

Vendredi 9 août

Les concerts

16h : DJ Set de Barbelouche

19h : Thomas Skrobek

20h30 : Phaon

21h45 : I me Mine

23h15 : Corinne

00h50 : Péroké, électropicale

Les spectacles et animations

à partir de 16 heures : Exposition des dessins de Sophie Vialettes

16h : Le Dome aux contes, contes immersifs

17h30 : la Fée du Pain, conte musical et devinette à partir de 2 ans

18h30 : Les Z'évadées, danse contemporaine

21h : Prismee, mapping vidéo

Samedi 10 août

Les concerts

16h, 18h et 20 heures : DJ Set sur vinyles de Runo

17h : Moune, artiste périgourdin de Dub

19h : Turfu, techno folk trance acoustique

20h30 : J-Silk, trio bordo-londonien

22h : Vaudou Game, Afro-funk

23h45 : Too Many T's, Hip-hop

01h15 : Sharklub, techno-house

02h30 : Doc, techno

Les spectacles et les animations

à partir de 16 heures : exposition des dessins de Sophie Vialettes

17h et 18h15 : La créature de vanité, offrande déambulatoire

17h - 20h : Atelier lutherie sauvage animé par Slowfest pour permettre aux enfants de fabriquer leur propre instrument

21h30, 23h et 00h45 : Les Intermuttants

Un tout premier festival OFF cette année

Un festival OFF est organisé pour la première fois le samedi entre midi et 16 heures dans les rues de la commune d'Excideuil. Une déambulation artistique des Sauvages colorés est prévue entre 13 heures et 14h30, il y aura également Sharklub et Oula Oop sur la place du château.