Saint-Léon-sur-l'Isle, France

Les Chevaliers du Fiel ont beaucoup de fans et aussi en Dordogne. A Saint-Léon-sur-l'Isle, trois employés municipaux fans des humoristes ont reconstitué devant la mairie une scène d'un sketch des municipaux des Chevaliers du Fiel.

Depuis ce mardi, ils ont installé un camion sur lequel ils ont écrit "brigade des feuilles" en référence aux blagues du duo. Ils ont également fait un panneau sur lequel on peut voir la caricature des employés municipaux en train de boire une bière ou téléphoner.

Didier et Mickael ont fait plusieurs références aux Municipaux des Chevaliers du Fiel © Radio France - Manon Derdevet

"On voulait reprendre les clichés que les gens ont sur les agents municipaux" explique Mickael qui travaille à la commune depuis 20 ans et qui a eu l'idée de l'installation. "Les gens disent qu'on ne fait rien, alors on a décidé d'en rire" complète Didier, employé municipal depuis 36 ans.

Cette petite mise en scène plaît beaucoup aux habitants de la commune qui viennent tous prendre en photo ces municipaux. Ces décorations resteront jusqu'à la fin de l'été.