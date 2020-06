Dordogne : Le club-house du club de rugby de Trélissac cambriolé

Dans un communiqué, le SAT rugby fait part de sa colère après le cambriolage, la semaine dernière de son club-house. "Le ou les voleurs, non content d’emporter du matériel audiovisuel du club se sont également emparés du Trophée Jean Prat, symbole de l’acharnement et de l’abnégation d’une équipe de joueurs, d’un Staff et de bénévoles à porter au plus haut les couleurs du club SAT Trélissac, lors de la finale mémorable de Fédérale 1 du championnat 2017/18. Cet acte odieux fera l’objet dans les prochains jours d’un dépôt de plainte.

Les dirigeants du SAT enjoignent les cambrioleurs de rendre le trophée

"Nous enjoignons le ou les responsables à retourner au club dans les plus brefs délais le trophée Jean Prat pour que celui-ci puisse rejoindre la place qu’il n’aurait jamais du quitter dans la mémoire collective du SAT trelissac Dordogne" disent les dirigeants.

Les Trélissacois s'étaient inclinés en final face au club de Lavaur, après prolongations.