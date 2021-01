Dordogne : le commissariat de Périgueux ne devrait pas déménager avant 2023

C'est une conséquence du Covid-19, mais aussi de plusieurs autres difficultés : les policiers de Périgueux ne déménageront dans leur nouveau commissariat, le siège actuel du Grand Périgueux, qu'en 2023 et non 2021 comme annoncé à l'époque par Gérard Collomb

Le nouveau commissariat de Périgueux sera mis en service au mieux en 2023. Et non pas en 2021 comme annoncé il y a deux ans, lors de la venue du ministre de l’intérieur de l’époque Gérard Collomb.

Ce jeudi se tenait en préfecture une réunion destinée à préciser les dates et échéances du projet. L’idée est toujours de faire déménager les policiers de leur vieux bâtiment construit il y a 45 ans rue du 4 septembre pour les faire intégrer les locaux actuels du Grand Périgueux réaménagés et augmentés pour les faire atteindre environ 2800 mètres carrés… Mais depuis 6 mois, décision a été prise de repousser la date du déménagement.

Les policiers eux ont été prévenus il y a quelques mois de ce retard de deux ans… Retard qui s’expliquerait par la crise du Covid-19 et des difficultés sur le sol de la parcelle du Grand Périgueux en matière de tuyauterie ou de fouilles archéologiques. Or un nouveau bâtiment additionnel d’environ 1000 mètres carrés doit y être construit.

Bâtiment bien trop petit et vétuste

Désormais, le déménagement est donc prévu pas avant 2023. Et encore les syndicats e policiers n’y croient pas trop. "Cela nous agace, parce qu'on a eu quand même une visite en grande pompe de notre ministre de tutelle de l'époque Monsieur Collomb qui s'engageait à nous livrer un nouveau commissariat en 2021. Donc on apprend qu'on sera livré en 2023. Malheureusement, je n'y crois guère" dit Ludovic Monnier secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance.

Et l’impatience des syndicats est d’autant plus grande que le bâtiment actuel est vétuste, avec des infiltrations, des policiers qui se changent dans les couloirs... Un bâtiment trop petit avec seulement 1800 mètres carrés pour plus de 200 fonctionnaires. Le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat estime que l’échéance de 2023 sera respectée : "Il ne faut pas oublier que c'est une opération tiroir, donc tant que l'agglo n'aura pas déménagé, nous ne pourrons pas faire tous les travaux à l'intérieur du bâtiment. Donc tout ceci se fait en bonne intelligence, nous avons aussi une concertation à laquelle je tiens beaucoup avec les représentants du personnel et les personnels eux-mêmes, mais tout ceci se fait dans le calendrier prévisionnel" dit-il.

Le calendrier actuel prévoit désormais un concours d’architecture lancé en mars.. Pour un projet validé sans doute à l’automne