Dordogne, France

Salarier des médecins pour répondre à la désertification médicale, c'est le projet qu'a présenté ce lundi matin le Conseil départemental de la Dordogne, à l'occasion de la présentation de son schéma départemental d’accès aux soins de proximité.

Parmi les sujets qui vont être étudiés ces prochains mois, le développement de la télémédecine mais aussi la création d'un centre départemental de santé. "Les jeunes médecins veulent être salariés donc l'idée, c'est de faire en sorte que le Conseil départemental devienne l'employeur. Les médecins iront donc plus facilement dans les lieux où il y a une grande carence de médecins généralistes notamment" explique Germinal Peiro, le président du Conseil départemental de la Dordogne. Le centre départemental de santé n'est pour le moment qu'à l'état de projet mais il devrait prendre forme dans l'année 2019 selon Germinal Peiro.

93 médecins en moins en 7 ans en Dordogne

La Dordogne est un des départements où le manque de médecins est le plus criant, il présente l'une des plus faibles densités de médecins généralistes de Nouvelle-Aquitaine : 0,83 généralistes pour 1.000 habitants contre 1,42 au niveau régional.

En 2016, il y avait 346 médecins généralistes soit 1 pour 1.203 personnes. D'ici 2023, ce chiffre pourrait fortement baisser. Ils ne seraient plus que 253 soit 93 de moins, cela ferait alors 1 médecin généraliste pour 1.644 habitants.

La télémédecine et une bourse pour aider les jeunes médecins à s'installer

Plusieurs solutions sont avancées par le Conseil départemental pour favoriser l'accès aux soins pour les Périgourdins. D'abord la télémédecine. Avec ce procédé de consultation par écrans interposés, le patient va directement voir son généraliste et ensemble, ils peuvent faire des appels vidéos ou appeler un médecin spécialiste. "Les médecins généralistes et spécialistes vont travailler ensemble pour poser un diagnostic comme traditionnellement mais avec la télémédecine, le patient aura plus facilement accès à la consultation d'un neurologue ou d'un cardiologue par exemple" explique Jean Paul Lotterie, conseiller départemental chargé de la santé. Il ne s'agit donc pas de remplacer l'examen médical d'un spécialiste mais de le compléter.

Autre piste annoncée, la mise en place d'une bourse pour facilité l'installation des professionnels de santé. Sur la base de dix bourses par an, le médecin stagiaire profitera d'une participation financière aux frais d'hébergement notamment.

Plusieurs groupes de travail ont été créés et les premiers effets de ce nouveau plan sont attendus dans les mois qui viennent.