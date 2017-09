Dordogne : le coup de gueule du maire de Montpon, avant l'ouverture d'un centre de demandeurs d'asile

Le maire de Montpon Ménestérol, commune de Dordogne qui doit accueillir un centre temporaire pour une quarantaine de demandeurs d'asile, pousse un coup de gueule. Il n'est en principe pas contre l'accueil de familles, mais dénonce une décision prise selon lui sans la moindre concertation

Le coup de gueule de Jean Paul Lotterie. Le maire de Montpon Ménestérol estime avoir été mis devant le fait accompli. Et cela dans le dossier de la création d'un centre d'accueil temporaire pour les demandeurs d'asile.

Il devrait ouvrir début 2018. Il sera installé dans les locaux de l'ancienne gendarmerie en plein centre ville. Environ 40 demandeurs d'asile, essentiellement des familles devraient y passer quelques mois l'an prochain.

Une réunion d'information à destination des habitants est organisée ce soir à 18h à Montpon au foyer municipal avec la préfecture, mais aussi et surtout des représentants de l'association Adema. C'est cette filiale du groupe immobilier SNI, lui-même propriété de la caisse des dépôts qui a remporté un appel d'offre national émis par le ministère de l'intérieur.

En clair, c'est ADEMA, actuel propriétaire des locaux de l'ex-gendarmerie de Montpon qui a décidé unilatéralement d'y loger les demandeurs d'asile. Et ça, ça ne plait pas du tout au maire.

Jean Paul Lotterie n'y va pas par quatre chemins. Il dénonce une décision prise sans concertation. Le maire a été mis en courant au début de l'été. Mais il explique n'avoir pas eu son mot à dire.

"J'ai pas mon mot à dire, j'ai rien à dire, on me l'impose autoritairement" dit Jean-Paul Lotterie, le maire de Montpon

Lui qui était pourtant volontaire dit-il, pour accueillir quelques réfugiés. Quatre ou cinq familles dont le dossier d'asile aurait déjà été validé.

Logés dans l'ancienne gendarmerie

Sauf que là, "ce n'est pas du tout la même chose" estime Jean Paul Lotterie. Il s'agira en effet de demandeurs d'asile, dont le dossier est en cours d'examen et qui ne présentent donc pour l'instant pas de garanties selon l'édile. Ils sont en tout cas susceptibles d'être renvoyés dans leur pays à l'issue de la procédure d'étude de leurs dossiers.

Ils seront en attendant logés dans les locaux de l'ancienne gendarmerie, abandonnés depuis environ 7 ans. Et dans un état de très grande vétusté.

La mairie de Montpon © Radio France - Pauline Ben Ali

Seul point positif selon le maire. Cela permettra de les rénover. Mais le choix de Montpon pourrait se révéler sensible, dans une ville marquée par un conflit autour de la construction de la future mosquée. Et où Marine Le Pen est arrivée largement en tête au premier tour de la présidentielle. Mais le maire a été très clair. Si les demandeurs d'asile arrivent finalement à Montpon, il les accueillera le mieux possible.