Dordogne : "Le covid vous attrape et ne vous lâche plus", la lente rééducation des patients covid-long

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le centre de rééducation de Lalande à Annesse-et-Beaulieu a déjà accueilli une quinzaine de patients touchés par le covid-long, c'est-à-dire des patients qui voient leurs symptômes du virus durer au delà de trois mois. Dominique est l'un d'entre eux. Ce Périgourdin est arrivé il y a quelques jours au centre de rééducation après 15 jours de réanimation et trois mois et demi d'hospitalisation.

Musculairement, j'ai l'impression d'avoir tout perdu

Le reportage au centre de rééducation de Lalande d'Emmanuel Claverie Copier

A 64 ans, Dominique, ancien cadre de la sidérurgie pratiquait encore il y a peu l'aïkido et la musculation. Aujourd'hui, il reste alité car très affaibli par les suites du coronavirus. "je pensais que y'aurait des perturbations mais cela remet tout en cause. Musculairement, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Au départ, on se dit le covid ok, mais le covid ce n'est pas une mince affaire. Cela vous attrape et ça ne vous lâche plus".

Des séquelles neurologiques, orthopédiques ou cardiaques

Nicolas Fons, médecin chef du centre de rééducation de Lalande Copier

Les séquelles sont impressionnantes elles peuvent être "neurologiques, orthopédiques ou encore cardiaques" détaille le médecin chef de l'établissement de Lalande. Ces séquelles ne sont pas forcément permanentes. Selon Nicolas Fons, la plupart peuvent disparaître grâce à la rééducation. "On se bat pour ça. Par contre cela arrive que les séquelles restent plusieurs mois, c'est acté. Pour la plupart grâce à une prise en charge de réadaptation à l'effort a améliorer la situation et à une reprise de vie normale".

Des symptômes persistants pour pour 1 personne sur 10

L'Organisation Mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'un quart des personnes infectées par le coronavirus présentent des symptômes persistants pendant un mois et qu'une personne sur dix ressent des symptômes après trois mois (perte de goût, céphalées, fatigue, douleurs musculaires, essoufflement ou encore sensation de "brouillard" cérébral). Selon l'a Haute Autorité de Santé, un million de patients sont considérés comme "covid-long".

L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le 17 février dernier une résolution pour reconnaître et prendre en charge les complications à long terme du covid-19. Elle recommande aussi de "faciliter la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections causées par les formes graves" de cette maladie dans les cas où celle-ci aurait été contractée au travail. A-ce-jour, le gouvernement a accordé une reconnaissance automatique en maladie professionnelle aux seuls soignants malades du coronavirus avec des séquelles respiratoires.