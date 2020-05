Coronavirus en Dordogne : le département offre 600 masques aux Restos du cœur

Le département de la Dordogne a offert 600 masques lavables ce lundi matin aux Restos du coeur de Périgueux et Coulounieix-Chamiers. Et cela dans le cadre de l'opération "Masques Citoyens". Opération qui devrait permettre de faire fabriquer à des Périgourdin(e)s bénévoles près de 500.000 masques

Les restos du cœur de Dordogne ont reçu ce lundi un don de 600 masques en tissu lavables et réutilisables.

Et cela dans le cadre de l’opération du département "masques citoyens". Le département a en effet acheté 25 km de tissu, du fil, des élastiques qu’il a distribué dans les différents cantons à des couturiers et couturières bénévoles. Objectif : faire réaliser (en fournissant gratuitement les matières premières) 500 .000 masques lavables et réutilisables. Déjà plus de 400.000 ont déjà été fabriqués.

Ils sont ensuite distribués à la population, ou encore aux associations, comme c'est le cas avec les restos du coeur de Coulounieix-Chamiers.

Quinze couturières de Coulounieix Chamiers ont fabriqué bénévolement ces 600 masques comme Huguette et Sylviane :

"On fait ça pour passer le temps et pour aider" dit Huguette. Qui précise qu'une bénévole de.... 96 ans a participé !

Les 600 masques offerts par le département aux Restos du coeur dans le cadre de l'opération "Masques citoyens" © Radio France - Antoine Balandra

Au total, 16 rouleaux de tissu ont été alloués au canton de Coulounieix Chamiers dans le cadre de l‘opération Masques citoyens. Mireille Bordes la conseillère départementale a ensuite décidé d’en distribuer aux associations caritatives.

Des masques pour les plus précaires

"La mairie ne s'étant pas positionnée sur le tissu, je me suis dit autant réutiliser ce tissu, j'ai donc donné ce tissu aux couturières et ensuite j'ai donné des masques à Emmaüs, aux restos du coeur et à d'autres personnes en situation de difficulté" dit-elle.

Et les restos feront bon usage de ces masques promet Pierre Loas, leur président en Dordogne :

"Ces masques vont être redistribués dans les centres de Périgueux et de Coulounieix-Chamiers pour les personnes accueillies. Car la plupart du temps, ces gens n'ont pas de masques ou des masques précaires sans aucune protection, il faut protéger tout le monde en cette période" dit-il.

D’autant que depuis le début de la crise sanitaire, les restos ont déjà servi plus de 39.000 repas. Et vus le nombre de bénéficiaires augmenter de 4 % (9.900 personnes accueillies, pour environ 3800 familles).