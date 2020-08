Dordogne : le département peut continuer à faire visiter le chantier de la déviation de Beynac

Les touristes et les Périgourdins vont donc pouvoir continuer de visiter le chantier de la déviation de Beynac, rendue célèbre dans toute la France par son feuilleton judiciaire. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté hier la requête d'une association d'opposants à la déviation, l' Association Défendre l'Intérêt Général en Dordogne ( DIGD) qui réclamait la suspension de ces visites organisées tout l'été par le Département. L'association estimait que le conseil départemental ne respectait pas " le principe de neutralité du service public" et que la collectivité était allée au delà de ce qui relève d'une communication institutionnelle. En décembre dernier, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le projet et a ordonné la destruction du chantier. Une décision que la collectivité continue de contester.

Le juge des référés du tribunal administratif a donc rejeté cette requête. Le magistrat estime que la décision du département de mettre à la disposition du public une information sur le chantier du contournement de Beynac " ne comporte pas un caractère exagérément polémique".

Dans un communiqué, le conseil départemental estime que la requête de l'association DIGD est une forme de "censure" destinée à " empêcher le Département d'informer la population sur la réalité du projet ."