Dordogne : le dernier charbonnier de la Double cherche un héritier pour perpétuer le métier

C'est l'une des merveilles qu'on peut découvrir en flânant au comice central de la Double, cette fête plus que centenaire qui revient ce weekend des 23 et 24 septembre à Echourgnac et qui rassemble une douzaine de communes du massif : La charbonnière. Elle ressemble à une énorme motte de terre, avec un trou au milieu d'où sort une fumée à l'odeur boisée. Un savoir-faire ancestral, détenu aujourd'hui par le dernier charbonnier de la Double.

"Cela ressemble à un tas de bois recouvert de mottes de terres qu'on a mis à l'envers, l'herbe vers l'intérieur", explique Jean-Michel Blatter. Une fois les stères de bois savamment agencées, puis recouvertes des palons, ces mottes de terre humides, on met le feu au fond de la cheminée au milieu de la charbonnière : "Le bois ne brûle pas, il se consume, il rougeoie et c'est comme ça que le charbon se forme".

La récolte du charbon, une fois la charbonnière consumée au bout de quelques jours. © Radio France - M. B.

La passion de montrer un vieux savoir

Le métier est usant. Pour les deux charbonnières du comice, il a fallu quinze jours de travail avec une équipe de bénévoles, puis, rester jour et nuit sur place pour surveiller la charbonnière.

Jean-Michel Blatter n'est même pas Doubleaud. Ce Suisse installé à Eygurande a appris le métier de charbonnier il y a dix ans auprès d'un ancien, André Thévin, lui-même fils de charbonnier : "Le métier se faisait en famille autrefois, le père allumait la charbonnière et les enfants surveillaient pendant la nuit". Les charbonnières ont progressivement disparu avec le développement de l'extraction du charbon rocheux, mais on trouve encore aujourd'hui les traces rondes et noires des anciennes charbonnières dans les clairières de la Double.

Pour surveiller sa charbonnière nuit et jour, toutes les heures, Jean-Michel se fabrique une petite cahutte dans laquelle il dort. © Radio France - M. B.

Les charbonnières produisent un charbon d'excellente qualité, dense et calorifère. "C'est une passion de montrer ce vieux savoir. Pour moi, ça s'arrêtera d'ici quelques années à cause de l'âge. J'ai remplacé un charbonnier qui maintenant n'est plus là, mais je n'ai personne pour prendre la suite", regrette Jean-Michel Blatter. "Il faut avoir le temps de consacrer quinze jours à ça, et d'y passer ses jours et ses nuits. On n'a ce temps-là qu'à la retraite, et encore !".