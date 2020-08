Dordogne : le DJ périgourdin Sunwill Richards présente son nouvel album sur scène ce dimanche

Le DJ auteur compositeur et désormais chanteur périgourdin Suwill Richards suivi par plus de 10.000 personnes sur Instagram va présenter son nouvel album sur scène ce dimanche à l'étang de Tamniès. Avec un plaisir non dissimulé alors que les occasions de se produire sont rares après le confinement

Le DJ périgourdin Sunwill Richards va retrouver la scène ce dimanche soir. Alors que les clubs de nuit restent fermés pour cause d'épidémie de coronavirus Sunwill Richards sera sur scène ce dimanche soir à l'étang de Tamniès en Périgord noir. Et cela à l'occasion du marché gourmand de la commune qui aura lieu sur place de 18h à 23h.

Il viendra présenter et chanter son album qui sortira fin août et notamment son premier single "Douceur d'été". Il proposera ensuite à partir de 22h un DJ set. Lui qui avait mixé dans un champ de pâquerettes le dimanche de Pâques en plein confinement se réjouit de pouvoir se produire sur scène devant un vrai public et qui plus est... chez lui.

"A la base je suis DJ auteur compositeur et là je fais un album en français, donc c'est un changement de direction artistique et ce dimanche soir je vais tenter de mixer les deux" dit-il. "J'ai eu l'occasion de faire quelques petites scènes en juillet mais c'est vrai que les clubs sont toujours fermés et donc ma tournée est annulée. Donc cela va faire plaisir de jouer face à beaucoup de monde" sourit-il. Tout cela dans un contexte sanitaire sécurisé. Avec notamment port du masque obligatoire lors des déplacements ce dimanche soir à l'étang de Tamniès.