Dordogne : le docteur Kpote donne une consultation-conférence sur la sexualité à Boulazac

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Vous lisez peut-être ses chroniques dans le magazine Causette, le docteur Kpote, vient à la médiathèque de Boulazac ce vendredi 13 septembre, à 18h30. Il anime une conférence-débat gratuite dans l'espace Agora sur la sexualité des adolescents. Elle est ouverte à tous. Cette conférence a été organisée par le Planning familial de Dordogne en partenariat avec la médiathèque et la librairie les Ruelles à Périgueux.

Interview du dr Kpote, animateur en prévention en milieu scolaire sur la sexualité et la vie affective Copier

Cet animateur en prévention dans les lycées depuis une vingtaine d'années a pris ce pseudonyme pour parler au plus grand nombre. Il faut apprendre aux adolescents à "faire le tri" et à avoir "un œil critique" dans ce qu'ils voient et ce qu'ils lisent sur internet. Au delà des questions sur le sexe, le dr Kpote rappelle que la notion de consentement est à la base de tous rapports et que cette notion n'est pas toujours intégrée "par les jeunes et par les moins jeunes".

Il rappelle que l'éducation à la sexualité et à la vie affective doit être obligatoirement abordée au collège et/ou au lycée au cours de trois séances. Dans les faits explique le docteur Kpote, "il n'y a pas assez d'intervenants" ou certains établissements rechignent à les organiser "qui ne sont pas assez engagés sur ces sujets-là".

Le dr Kpote a écrit un livre "Génération Q, 50 chroniques" dans lequel il revient sur ses interventions en milieu scolaire et sur les différentes thématiques qui concernent la sexualité des adolescents.