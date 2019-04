Dordogne : le domaine d'Essendiéras lance un financement participatif pour sa centrale solaire

Saint-Médard-d'Excideuil, France

Près de 40.000 panneaux solaires vont bientôt voir le jour sur le domaine touristique d'Essendiéras, à Saint Médard d'Excideuil.

Mais pour que ce projet voit le jour, le domaine et son partenaire, la société Cap Vert Energie lancent une campagne de financement participatif. Avec l'objectif de rassembler 250.000 euros sur les 12.8 millions d'euros du projet.

Projet qui avait été lauréat il y a un an et demi d'un appel d'offre lancé par le ministère de la transition écologique. Les panneaux occuperont au total 5% des 360 hectares du domaine d'Essendiéras. Le chantier de ce projet vieux de 11 ans a commencé fin décembre.

Une colline isolée sera couverte de panneaux solaires à Essendiéras © Radio France - Antoine Balandra

Et cela dans un ancien verger de 18 hectares au creux d'un vallon isolé et discret. Les ouvriers travaillent déjà à la construction des panneaux. Ici se dresseront bientôt 40.000 panneaux solaires.

De quoi alimenter 17.000 personnes en électricité dont la communauté de communes et le domaine d'Essendiéras bien sûr, qui sera ainsi totalement autonome.

Tarif fixe pour les 20 prochaines années

Le projet prévoit pour 250.000 euros de financements d'habitants du secteur, via un financement participatif sur la plateforme "Tudigo". Les habitants de Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne ou Charente sont ainsi invités à participer.

Les panneaux photovoltaïques en construction © Radio France - Antoine Balandra

Le but, c'est d'impliquer les habitants du secteur. 200 euros, c'est la mise minimum. "Un placement rentable" assure Jérôme Wampack, directeur du développement photovoltaïque chez Cap Vert Energie, entreprise qui porte elle aussi le projet avec le domaine d'Essendiéras.

"Ce financement est parfaitement fiable, il s'agit d'un taux de 6% obligatoire, soit 4.3% net d'impôt" dit-il

EDF de son côté achètera l'électricité produite à un tarif garanti et fixe pour les 20 prochaines années. De l'électricité photovoltaïque doublement bonne pour l'environnement puisque des ruches seront implantées à proximité explique Floris Bakker.

"La première chose que l'on a faite sur le chantier, c'est semer 20 hectares de jachère apicole, un mélange de trèfle et de fleurs, afin de reconstituer des populations d'abeilles. Avec un apiculteur de Saint Pantaly-d'Excideuil, on va commencer par 24 ruches pour reconstituer les populations sur le terrain, qui était assez pollué à cause des pommiers" dit Floris Bakker

Le chantier des panneaux solaires d'Essendiéras devrait s'achever en juillet prochain.

La cagnotte avait déjà récolté 141 050 euros en fin de semaine.