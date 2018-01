Dordogne : un groupe Facebook va organiser une opération escargot sur la RN21 entre Bergerac et Périgueux

Par Antoine Balandra, France Bleu Périgord

Le groupe Colère 24 issu de la page Facebook du même nom, collectif de citoyens en colère né en Périgord, a précisé ses intentions. Il organise une manifestation à Périgueux dès 10h30 samedi et une opération escargot entre Bergerac et Périgueux. Pour dire non, notamment, à la limitation à 80km/h.