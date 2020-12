Dordogne : le journaliste Alain Bernard est mort

Le journaliste Alain Bernard est mort. Il avait 72 ans. Figure emblématique du journalisme en Périgord, il avait travaillé 38 ans pour le journal Sud Ouest à Périgueux notamment.

Alain Bernard, localier typique, aimait plus que tout l'info. Le quotidien des Périgourdins surtout. Il était né en 1948 à Toulouse et était diplômé de l'école normale supérieure de Cachan en région parisienne mais aussi de l'IUT de journalisme de Bordeaux. Avant d'intégrer, donc, Sud Ouest pour ses 38 ans de carrière. D'abord à Montauban, puis à Royan et enfin en Dordogne où il arrive à Sarlat en 1976. Après d'autres postes ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, il revient finalement en 1987 à Périgueux où il devient une figure emblématique de la ville, avec son canotier sur la tête et sa façon si directe de poser les questions, son omniprésence sur tous les terrains où de l'info était susceptible d'être rapportée.

Alain Bernard en mars 2012 lors de son départ à la retraite - Julie Martinez - Sud ouest

"C'était un journaliste d'un autre temps, il n'aimait pas les réseaux sociaux et préférait rencontrer les gens plutôt que de rester en salle de rédaction. C'était quelqu'un du temps d'Albert Londres" explique Hervé Chassain, journaliste à Sud Ouest qui l'a fréquenté longtemps.

Personnalité iconoclaste

Mais Alain Bernard c'était aussi et surtout un personnage. Il aimait se déguiser (beaucoup), en père Noël, mais pas seulement, jamais avare de bonnes blagues envers ses collègues. Il était connu des décideurs, journalistes, aussi, pour son habitude de distribuer des bonbons, même aux "grands de ce monde". Comme ce jour où la nouvelle préfète de la Dordogne, Anne-Gaëlle Baudoin Clerc, avait pris ses fonctions, et qu'il lui avait distribué discrètement dans la main quelques sucreries, sous son regard étonné.

Alain Bernard à Excideuil - Michel Lionnet Sud ouest

Alain Bernard avait pris sa retraite en 2012. Mais il n'avait jamais vraiment arrêté le journalisme, continuant à se rendre partout où il le pouvait, notamment pour Radio Libre en Périgord. Durant sa carrière, il aura publié une trentaine de livres.