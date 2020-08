Dordogne : le ministre de la santé Olivier Véran visitera un EHPAD en plein épisode de canicule

Le ministre de la santé est donc attendu en Dordogne ce vendredi matin. Olivier Véran viendra inaugurer la maison de santé de Lanouaille, en Périgord vert. Il sera donc forcément question de désertification médicale mais le ministre sera d'abord plongé en plein cœur de l'actualité du moment.

Car Olivier Véran va d'abord visiter un EHPAD. Ce sera à Thiviers aux alentours de 10h. Il sera évidemment question de la canicule qui s'abat depuis ce jeudi sur la France et donc aussi sur le Périgord et qui devrait durer plusieurs jours. Olivier Véran ira à la rencontre des résidents. Difficile de penser qu'il n'évoquera pas le coronavirus, alors que l'EHPAD de La Coquille, situé non loin de là, avait vu l'éclosion d'un cluster il y a quelques semaines de cela.

La CGT Santé se chargera aussi d'évoquer indirectement le sujet. Elle prévoit un rassemblement sur les lieux ce vendredi matin. Pour dénoncer notamment le fait que la dette COVID de la sécurité sociale ne soit pas prise en charge directement par l'Etat.

Le ministre de la santé est ensuite attendu sur un autre terrain. Celui des solutions que peut apporter le gouvernement à la désertification médicale de nos campagnes. Il viendra inaugurer la toute nouvelle maison de santé de Lanouaille, qui regroupe déjà trois médecins généralistes, une cardiologue ou encore 5 infirmières.