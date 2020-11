Dordogne : le nombre de messes multiplié par deux ce week-end dans le Bergeracois

Les messes peuvent reprendre dès ce samedi 28 novembre partout en France et en Dordogne. Il faudra cependant respecter une jauge de 30 personnes maximum. Dans la paroisse de St Jacques en Bergeracois, on s'organise pour que le plus grand nombre de croyants aient accès aux cérémonies.