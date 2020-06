"Ce sont les poubelles qui puent" : le nouveau système de collecte des déchets ne passe pas en Dordogne

Elles font décidément beaucoup parler ces nouvelles poubelles pour les ordures ménagères. Installées depuis novembre dans certaines communes de l'ouest de la Dordogne et progressivement activées (elles s'ouvrent désormais grâce à un badge) depuis le 2 juin, les critiques pleuvent contre le SMD3 (Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne) qui va mettre en place la redevance incitative. A Villamblard, on ne peut pas les rater depuis la route départementale qui traverse le village. Certains habitants sont plus que remontés contre ces nouvelles poubelles.

"Ce sont les poubelles qui puent"

Manuella s'est abritée sous la halle de la commune pour papoter avec quelques amis. Ne parlez pas de ces containers à cette résidente secondaire, elle ne peut pas les supporter : "Ce sont les poubelles qui puent" lâche-t-elle. "Malheureusement, quand elles sont pleines, les gens s'en fiche et laissent leurs poubelles à côté. C'est absolument immonde". Et la liste des critiques s'allonge : "Elles pincent les doigts quand vous vous y prenez pas bien et elles sont très très moches à regarder. La première fois que je l'ai utilisé, il y avait un sac coincé dedans !" s'agace-t-elle.

Il y en a une autre qui s'agace, c'est Maria. Elle habite Villamblard depuis 30 ans. Cette aide à domicile estime que ce nouveau système n'est pas pratique car les poubelles en bas de chez soi, c'est désormais terminé : "C'est plus pratique de descendre sa poubelle au bout du chemin que d'aller aux containers. Surtout pour les personnes âgées".

Frédéric, de son côté, est plutôt inquiet : "Comme cela va être payant, les gens vont les mettre dans les poubelles jaunes. Il n'y a rien pour surveiller". Même avis du côté d'Antoine qui se balade dans les rues de Villamblard : "C'est un bon système mais il y aura beaucoup d'incivilités. Il va falloir mettre en place des contrôles".

Un collectif d'usagers mécontents a été créé

Pour exprimer la colère de plusieurs milliers de Périgourdins, Florence Poumarède a décidé de créer un collectif d'usagers mécontents. Sur Facebook, le groupe compte presque 2300 abonnés. Mais ce collectif ne se sent pas écouté par le SMD3 : "On nous dit que partout où ces containers sont installés, cela se passe bien. C'est faux! On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Juste à côté en Gironde, ça se passe mal" assure l'habitante de Menesplet. "On a demandé à Mr. Marty (directeur du SMD3, ndlr.) pourquoi il y avait des containers sur le trottoir. Il nous a répondu que ce n'était pas normal. Mais aujourd'hui, il y en a toujours sur le trottoir !".

Le SMD3 nous dit que nous sommes qu'une poignée d'insoumis qui rouspétons - Florence Poumarède

Le collectif demande aujourd’hui à être de nouveau reçu par le SMD3 et par les présidents des communautés de communes. Il a d'ailleurs écrit une lettre ouverte aux élus de Dordogne. Le texte est disponible sur le site des blogs de Mediapart.

"Les usagers doivent donner sa chance au système"

"Il y a des petites choses qui sont encore à régler techniquement. Je pense qu'il faut que les usagers donnent sa chance au système" assure Franck Amouroux, responsable relations usagers au SMD3. Pour lui, il faut rappeler que ce nouveau système est important pour forcer les Périgourdins à réduire leurs déchets : "Il faut réduire de moitié nos déchets ménagers d'ici à 2025. Ce sont des objectifs ambitieux que nous devons atteindre". Pas question donc de remettre en cause ces containers mais des aménagements sont possibles notamment pour aider les personnes en perte d'autonomie : "Nous avons étudié la possibilité de mettre en place un service de collecte en porte à porte pour ces personnes. Cela sera soumis au vote des élus du SMD3" explique t-il.

Cela peut aussi générer un comportement plus responsable. On va mieux trier, moins gaspiller pour réduire ses déplacements au point d'apport volontaire (les containers, ndlr) - Franck Amouroux

Grâce à ce système, "on va collecter en quelques minutes. C'est une économie en terme de transport et moins de dégradations et de nuisance à cause des camions" explique Franck Amouroux. "Certains rippeurs seront transférés sur d'autres postes. C'est un métier accidentogène".

Le responsable relations usagers répond également aux incivilités : "Les sacs qui sont déposés au pied des bornes ne signifient pas que les containers sont pleins. Cela pénalise les autres usagers et c'est un signe de mépris pour nos éboueurs".

Ecoutez le reportage de Flavien Groyer Copier

La redevance incitative, qu'est-ce que c'est ?

"La redevance incitative est la contribution demandée à l’usager pour utiliser le service public des déchets. Cette redevance n’est pas un nouvel impôt, mais vient remplacer l’actuelle taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), impôt local uniquement basé sur la valeur locative du logement. La redevance incitative sera plus juste que la taxe actuelle puisque la facturation sera en lien avec la production réelle de déchets des usagers"peut-on lire sur le site du SMD3.

Désormais, il faudra badger pour ouvrir la benne puis déposer vos sacs noirs. Vous paierez donc un forfait en fonction du nombre d'ouverture de la poubelle : "Le nombre d'ouvertures dépendra de la taille du foyer : pour deux personnes 24 ouvertures, pour trois ou quatre personnes, 48 ouvertures et pour une famille de cinq personnes 72 ouvertures par an" explique Franck Amouroux. "Une ouverture c'est 2,70 euros, donc pour un couple le forfait est de 64,80 euros. A cela, il faut ajouter l'abonnement de 80 euros par an".

Les usagers peuvent dépasser le forfait s'ils le souhaitent. Ils paieront 2,70 euros par ouverture

Les explications de Franck Amouroux du SMD3 Copier

La première facturation via ce système aura lieu en mars 2021. Pour le moment, les Périgourdins payent encore la taxe sur les ordures ménagères.