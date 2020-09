Dordogne : le Périgourdin Quentin Pacher a réussi un joli Tour

PHOTOPQR/ L'EST REPUBLICAIN Lionel VADAM

Passage de Quentin Pacher lors de la 20ème étape du Tour de France cycliste, un contre-la-montre entre Lure et la Planche des Belles Filles en Haute-Saône

Pour sa première participation, le Périgourdin Quentin Pacher aura marqué de son empreinte cette 107ème édition du Tour de France, terminant à la 46ème place du classement général.

Le coureur, natif de Libourne et dont la famille habite près de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt dans le Bergeracois, ne s'est pas contenté d'être un équipier modèle de Pierre Rolland et de la formation B&B / Vital Concept. Celui qui a commencé le vélo à l'UVCC de Bergerac, a brillé par son audace et sa combativité.

Quentin Pacher de l'équipe B&B / Vital Concept © Maxppp - PHOTOPQR/LE TELEGRAMME ; PHOTO NICOLAS CREACH / LE TELEGRAMME

Trois échappées

Quentin Pacher s'est notamment illustré en animant trois échappées, terminant à trois reprises dans le top 10. Le coureur, professionnel depuis six ans, est arrivé 7ème de la 8ème étape à Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées, 4ème de la 12ème étape à Sarran en Corrèze (la plus longue du Tour cette année avec 218 km) et 9ème de la 16ème à Villard-de-Lans dans le massif du Vercors.

Quentin Pacher lors de la quatrième étape, entre Sisteron et Orcières-Merlette © Maxppp - CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/Newscom/MaxPPP

Sélectionné pour les mondiaux de cyclisme

Au regard de ses performances sur la Grande boucle, le cycliste périgourdin a été sélectionné par Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, pour participer aux championnats du monde. Ils auront lieu le 27 septembre à Imola en Italie, sur un parcours en relief, favorable au coureur bergeracois.