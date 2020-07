Dordogne : le plan canicule renforcé par la nouvelle municipalité de Périgueux.

La nouvelle municipalité de Delphine Labails a fait adopter, lors du conseil municipal du vendredi 10 juillet, une délibération visant à renforcer le plan canicule de la ville, jugé insuffisant par la nouvelle majorité. Diverses mesures vont être rapidement mises en places, notamment la distribution de ventilateurs pour les plus âgés et un numéro vert...

Des ventilateurs et des fontaines

Le numéro vert, gratuit, doit être rapidement mis en place, promet Emeric Lavitola, le premier adjoint au maire de Périgueux. Il sera géré directement par la mairie. Au bout du fil, on vous renseignera sur le dispositif mis en place. On vous vous donnera également des conseils en terme de prévention. Un numéro gratuit qui sera pris en charge par l'accueil téléphonique de la mairie.

Des ventilateurs seront distribués gratuitement aux personnes âgées par le centre communal d'action social (CCAS). "Le choix a été fait", explique Emeric Lavitola, "de _rafraîchir les personnes chez elles plutôt que de les inviter à se déplacer et à se concentrer dans des endroits frais mais exposés au coronavirus_".

La nouvelle municipalité estimant que tous les quartiers ne sont pas également équipés en points d'eau, va installer des fontaines, place de Verdun, place du Gour de l'arche et dans le quartier st Georges, rue des près. Des fontaines qui ont été commandées mais, compte tenu des délais de fabrication, ce sont des points d'eau provisoires qui vont être installés. En 2021, ce sont huit nouvelles fontaines qui devraient être installées sur la ville.

Dans le nouveau plan canicule, on note encore le référencement des lieux réfrigérés et des points d'eau de la commune pour les communiquer aux habitants et l'achat de gourdes isothermes pour les personnel de la ville qui travaillent a l'extérieur et les personnels du CCAS. Enfin, la mise en place d'un parcours fraîcheur dans la ville à dimension patrimonial pour les habitants et pour les touristes..

Une lettre pour informer les 6 735 personnes de plus de 65 ans

Les 6 735 personnes de plus de 65 ans et/ou handicapées vont recevoir un courrier du CCAS de Périgueux pour leur expliquer le plan canicule, le fonctionnement du numéro vert ou encore les consignes de prévention.

Les maires ont déjà pour obligation légale de tenir et mettre à jour un registre nominatif de recensement des personnes fragiles. Mission déléguée au CCAS qui tient à jour le registre des personnes de plus de 65 ans et/ou handicapées qui se sont signalées.