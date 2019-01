Dordogne : le premier bébé de l'année s'appelle Roméo, et il est né à Périgueux !

Le premier bébé de l'année en Dordogne est un petit garçon. Roméo, c'est son nom est le tout premier périgourdin de l'année.

Il est né à la maternité de Périgueux à 10h58 ce premier janvier 2019. Le terme était prévu au 13 janvier.

Ses parents, des infirmiers de l'hôpital de Périgueux (la maman travaille en pédiatrie) originaires de Bretagne et de Normandie sont bien entendus ravis.

Roméo a pris son temps pour venir au monde. Sa maman Alexane Le Henanff, et son papa Raphaël Peckeu, sont arrivés à la maternité de Périgueux vers 20h30 ce lundi soir. Loin de penser que le petit serait le premier périgourdin de l'année !

"On ne s'y attendait pas parce que vu l'heure à laquelle il est arrivé, on s'est dit qu'il y aurait sans doute des bébés dans la nuit. Mais au final, premier bébé, donc c'est rigolo car on va s'en souvenir toute notre vie" dit la maman