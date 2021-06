Dordogne : le Printemps de la Gastronomie de Ribérac est annulé

Cette annulation intervient moins de 24 heures avant le lancement de l'événement. L'organisation des Printemps de la Gastronomie de Ribérac a considéré que le protocole sanitaire imposé par la Préfecture était trop contraignant pour que l'événement se tienne correctement. L'association organisatrice a donc décidé d'annuler cet événement. Les restaurateurs présents pour cet événement culinaire avaient déjà débuté les préparations des plats pour ces festivités qui devaient se tenir le week-end du 12 et 13 juin. Des vignerons en route depuis l'Alsace et la Champagne ont même rebroussé chemin.

La Préfecture confirme à France Bleu Périgord qu'il était impossible de pouvoir organiser un événement susceptible de former des groupes de plus de 10 personnes, qu'il était impossible de boire et danser debout. Par ailleurs, la mise en place de barrières par les organisateurs pour délimiter la zone de l'événement n'est pas obligatoire.