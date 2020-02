Dordogne : le programme du tournage du film de Ridley Scott avec Ben Affleck et Matt Damon

Le tournage du prochain film de Ridley Scott a débuté en Dordogne. Les premières scènes ont été tournées ce vendredi au chanteau de Beynac. Mais on en sait plus sur le programme pour les deux prochaines semaines.

Dordogne, France

La Dordogne est sous le feu des projecteurs. Depuis vendredi, le tournage du prochain film de Ridley Scott a débuté dans le département. Les équipes de "The Last Duel" ("Le dernier duel") doivent rester jusqu'au début du mois de mars dans la région. Elles sont basées à Sarlat-la-Canéda. Mais la commune n'est que la base arrière.

Un tournage à Beynac, Sainte-Mondane et Monpazier

Les caméras sont posées depuis vendredi au château de Beynac et elles devraient y rester cette semaine. Même si les accès à l'édifice sont fermés, l'effervescence se ressent dans le village. La petite route qui mène au monument connaît un va-et-vient incessant de berlines, de fourgons et de minibus. Plus bas dans la commune, deux parkings ont été requestionnés pour l'équipe technique et le camp de base. Depuis la route, les passants peuvent aussi apercevoir les drapeaux blanc et rouge qui flottent au-dessus du château.

Des drapeaux rouge et blanc flottent au dessus du château de Beynac © Radio France - Théo Caubel

L'équipe du film devrait ensuite investir le château de Fénelon à Sainte-Mondane pour deux jours. Ce sera le lundi 24 et le mardi 25 février. Ridley Scott devrait y tourner des plans en extérieur, au niveau des contreforts.

Le bourg de Monpazier totalement transformé

Le réalisateur investira ensuite la bastide de Monpazier. Les caméras doivent y débarquer le jeudi 27 et le vendredi 28 février. Le bourg sera totalement transformé pour retrouver des airs moyenâgeux. Une scène de marché médiéval doit y être filmée. L'installation des premiers éléments du décor doit débuter ce lundi 17.

Beynac-et-Cazenac accueille les équipes du film depuis plusieurs semaine © Radio France - Théo Caubel