Dordogne : le public nombreux pour visiter les toits de la cathédrale Saint-Front de Périgueux

L'Office de Tourisme et le service d'art et d'histoire de la ville de Périgueux dressent un bilan à la mi-saison... Plus de 2000 personnes ont visité les toits de la cathédrale de Saint-Front depuis le 17 juin. Une belle affluence.

Périgueux, France

Ce n'est peut-être plus un secret pour personne : les toits de la cathédrale Saint-Front de Périgueux se visitent ! Selon les dernières estimations, récoltées auprès de l'Office de Tourisme de Périgueux et du service d'art et d'histoire de la ville, depuis le 17 juin, plus de 2 000 visiteurs ont foulé les toits de l'édifice. Beaucoup de touristes français, mais aussi des Périgourdins, qui souhaitent en savoir plus sur l'édifice qui surplombe la ville depuis des siècles. Pour une première édition, c'est un succès !

Des visites jusqu'au 30 octobre

"Les visites, ça peut aussi rassurer les Périgourdins, sont ouvertes jusqu'au 30 octobre. Nous organiserons des visites tous les jours du lundi au samedi", assure la guide Sarah Boissart, de l'Office de Tourisme du Grand Périgueux.

Le guide Christophe Metreau montre aux visiteurs des iconographies pour se représenter la cathédrale avant sa reconstruction © Radio France - Manon Leterq

Chaque jour, quatre visites sont organisées, ce qui représente un total de 50 personnes, prises en charge par les guides. Durant la visite, ils évoquent l'histoire du lieu ainsi que les détails architecturaux bien visible des toits (notamment le potier).

Ce n'est pas la première fois que les toits de la cathédrale sont visités. Christophe Metreau est guide depuis 2012, il connait bien ce lieu. Il évoque ces flèches rouges que l'on retrouve sur certaines pierres, et qui vraisemblablement, dans les années 1980, indiquaient aux visiteurs la route à suivre.

Les flèches rouges indiquaient vraisemblablement aux visiteurs la route à suivre © Radio France - Manon Leterq

Pour réserver sa visite, il suffit de contacter l'Office de Tourisme ou les services de la mairie. Le tarif est de 6 euros par personne, de 4,50 euros pour les 12-18 ans et les étudiants, et gratuits pour les 10-12 ans.