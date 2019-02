Dordogne : le QG des gilets jaunes de Trélissac dans un supermarché à l'abandon

Trélissac, France

Les gilets jaunes de Dordogne vont organiser leur deuxième manifestation départementale ce samedi à Périgueux à partir de 14h devant le tribunal.

La première avait eu lieu il y a deux semaines à Bergerac et avait réuni environ 1500 personnes.

Les gilets jaunes ont en tout cas déserté les ronds-points en Périgord depuis plusieurs semaines même si des tractages restent fréquents. Certains d'entre eux, à Trélissac, tout près de Périgueux, ont organisé une espèce de "ZAD". Ils squattent, avec l'accord disent-ils du propriétaire, le parking et le hangar d'une ancienne grande surface désaffectée.

Entrée du QG des gilets jaunes de Trélissac © Radio France - Antoine Balandra

Il s'agit verrue bien connue des trélissacois. L'ancien Mammouth, puis Vêt'Affaires. Un vaste parking à l'abandon. Et au fond un immense hangar couvert de tags et de graffitis. Les gilets jaunes de Dordogne ont dessiné leur logo sur les portes en fer, et inscrit quelques slogans. Ils occupent une petite salle sombre attenante au hangar dans cette espèce "de ZAD de béton" comme dit l'un d'eux, un peu hors du monde.

"On s'est tous réunis pour organiser un peu de confort... On a arrangé un petit salon, une petite salle de repos, pour que l'on puisse continuer dans de meilleures conditions, que l'on puisse se réchauffer etc..." dit David, gilet jaune depuis le 17 novembre.

L'entrée de la salle qui sert de cuisine et de salle à manger pour les gilets jaunes © Radio France - Antoine Balandra

Dans la petite salle, il y a des tables, un réchaud et un placard avec des boîtes de pâtes du riz et des légumes. La générosité et l'entraide sont toujours là explique Didier : "on mange ici tous les midis, on a encore quelques dons, beaucoup moins que lorsqu'on était sur le rond-point et que nous étions plus visibles" dit-il

L'ancienne grande surface occupée par les gilets jaunes de Trélissac © Radio France - Antoine Balandra

Les gilets jaunes avaient besoin disent-ils de se local pour échanger, accueillir des visiteurs et surtout faire durer le mouvement. Avant d'en arriver là il a fallu sécuriser les lieux, créer par exemple des barrières, monter des rambardes. Et malgré le froid, les gilets jaunes promettent de tenir leurs positions en se relayant dans leur QG.