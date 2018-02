Du changement dans le prélèvement des ordures ménagères dans le secteur de Thenon en Dordogne. Le paiement se fait désormais sous la forme d'une taxe, établie en fonction du foncier bâti (taille de la maison). Et non plus sous la forme d'une redevance. Pour certains, la facture est salée.

Thenon, France

Du changement dans le prélèvement des ordures ménagères dans la communauté de communes autour de Thenon ! Le paiement du prélèvement des ordures ménagères se fait, depuis le 1er janvier, sous la forme d'une taxe. Cette taxe est établie en fonction du foncier bâti de chaque habitant. Comprenez : plus votre maison est grande, plus la taxe sera élevée. "Il n'y a pas de logique, certains retraités ont de très grandes maisons, mais un seul sac poubelle par semaine" peste Franck, un habitant de Thenon.

Près de 2 000 euros par an pour le directeur d'un supermarché de proximité

Le précédent système est abandonné : la redevance. Soit un montant que chaque commune du secteur de Thenon fixait librement en fonction du nombre de ramassage ou de l'accès ou non à la déchetterie. Le système de la taxe sur les ordures ménagères s'applique désormais sur l'ensemble des 38 communes autour de Thenon. Il occasionne parfois quelques hausses du prix des factures. "Avant, on payait 350 Euros par an, désormais environ 20 euros le mètre cube" râle Jérôme Grand, directeur d'un supermarché de proximité à Thenon. "Mais on n'a pas le choix, sinon les poubelles restent devant la porte". Lui a fait ses calculs : près de 2 000 euros sur sa facture chaque année.

"Un tiers de la population voit sa facture augmenter" - Dominique Bousquet, maire de Thenon

Une pétition a été lancée, autour de Thenon notamment sur la commune de Fossemagne. Elle réclame le retour à un système de redevance. "Ces gens là ne manquent pas de culot" s'agace Dominique Bousquet, le maire de Thenon, président de la communauté de communes. "Sur le fond, ils ont raison, mais c'est fort de café que les gens les plus aisés (...) payent moins". Pour le maire de Thenon, seul un tiers de la population voit sa facture "prélèvement des ordures ménagères" augmenter.