Dordogne : les résidents de l'ehpad de La Roche-Chalais, et leurs proches, sont favorables au pass sanitaire

En première lecture, les députés ont rejeté l'obligation du pass sanitaire dans les ehpads. Le projet de loi doit encore être soumis au Sénat ce samedi 24 juillet avant de revenir devant les députés.

25 décès dus au covid dans l'ehpad de La-Roche-Chalais

L'ehpad de La Roche-Chalais, est à la limite de la Charente, la Charente Maritime et de la Gironde. 60% de ses résidents sont originaires de ces trois départements voisins. C'est peut-être ce qui explique, en partie, la catastrophe du printemps 2020. La première vague de covid a tué 25 résidents et l'ehpad reste profondemment marqué.

Aujourd'hui, l'ehpad compte 104 résidents, 80 employés dont une cinquantaine de soignants. Parmi ces derniers, 60% sont vaccinés.

Gisèle, résidente, et Muriel, visiteuse sont favorables au pass sanitaire

Gisèle, 87 ans, souffre d'insuffisance respiratoire. Cette ancienne institutrice de Montguyon en Charentes-Maritime, est fortement marquée par cet épisode du covid. "Il y a eu des bétises de faites dit-elle, mais à l'époque, on ne savait pas". "Ca rentrait et ça sortait" ajoute-t-elle.

"il y a toujours des personnes qui ne sont pas au courant ou qui ne veulent pas être au courant. Qu'ils viennent dans l'ehpad, d'accord, mais il faut montrer patte blanche" dit Gisèle qui est vaccinée et favorable au vaccin.

Muriel vient voir sa maman, régulièrement. Elle est, elle aussi, vaccinée. Et elle s'inquiète beaucoup de la façon dont l'établissement gère la question du covid. "Moi d'abord, je voudrais savoir si tout le monde est vacciné ici" dit Muriel. "Et le personnel, et les résidents pour commencer. Mais pour les gens de l'exterieur moi je suis assez d'accord pour qu'on demande le pass sanitaire'

La directrice très attachée à la liberté d'entrer et de sortir

La directrice, Maryse Delibie est partagée sur la question du pass sanitaire qui apporterait une garantie. Mais elle n'a pas envie de contrôler les visiteurs à l'entrée et elle est fortement attachée à la liberté d'aller et venir. "ils ne sont plus libres de venir comme ils veulent" dit-elle. Pour elle, l'idéal de la vie en ehpad, c'est : "Je viens embrasser mon parent et je repars. Je vais chercher ma baguette, je vais embrasser maman et je repars. Vous n'avez plus de rendez-vous en ehpad mais vous devez aller chercher un test PCR!"

La directrice note, par ailleurs, la grande majorité des visiteurs sont vaccinés. La moyenne d'âge des résidents est de 85 à 90 ans. Leurs enfants ont entre 60 et 70 ans.